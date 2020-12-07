Яка країна світу продає найбільше зброї, розповіли дослідники

Зброя. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147423-yaka-krayina-svitu-prodaie-naybilshe-zbroyi-rozpovily-doslidnyky.html

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Продаж зброї приносить найбільший дохід американським фірмам. У перелік 25 світових лідерів збройного ринку потрапили одразу 12 американських фірм. На них припадає 61% продажів зброї.

Такі показники залишають США лідером у цій галузі. Про це свідчить дослідження Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

Повідомляється, що перші п’ять місць у списку 25 найбільших компаній на збройному ринку у 2019 році дістали такі американські фірми:

Lockheed Martin;

Boeing;

Northrop Grumman;

Raytheon;

General Dynamics.

У рейтинг також потрапили чотири фірми з Китаю, які загалом отримали частку ринку у 16%. Серед 25 найбільших продавців зброї опинилися два російські підприємства — «Алмаз-Антей «на 15 місці та «Об'єднана суднобудівна корпорація» — на останньому, 25 місці.

Також у список 25 найбільших гравців на ринку зброї вперше опинилася фірма з Об'єднаних Арабських Еміратів під назвою EDGE. За оцінками експертів SIPRI, вона продала зброї на 4,75 млрд дол.

Зазначимо, що переважна більшість підприємств США й Китаю у 2019 році наростили продажі власної продукції. Лише одна китайська й одна американська фірма зіткнулися з падінням продажів. Однак усі чотири російські підприємства були змушені зменшити продажі зброї минулого року.

Сумарні продажі озброєнь держав із топ-25 у 2019 році склали 361 млрд дол. Це на 8,5% більше, ніж минулого року. У 2018 році обсяги продажу озброєнь у світі зросли на 4,6%, а домінували в переліку підприємства зі США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що торгівля зброєю залишається одним із найпопулярніших видів «бізнесу» на чорному ринку. Іспанські правоохоронці викрили банду, яка незаконно продавала російську зброю та відмивала отримані прибутки.