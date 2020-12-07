Ковід. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147426-scho-krasche-dlya-imunitetu-vakcyna-chy-perehvority-na-koronavirus-poyasnyly-likari.html

Ракурс

Імунітет від коронавірусу можна дістати завдяки вакцині, і природним шляхом — перехворівши на COVID-19. Який спосіб дасть триваліший результат, і чи варто підвертати себе ризику захворювання, проаналізували вчені.

Наразі науковці дійшли висновку, що дістати природний імунітет — більш ризиково, ніж отримати щеплення, оскільки навіть у молодому віці існує ймовірність тяжкого перебігу хвороби. Про це повідомляє The New York Times.

Дженніфер Гоммерман, імунолог з Університету Торонто, вважає, що вибір хвороби замість вакцини — залишається дуже поганим рішенням. За її словами, основна перевага вакцини в тому, що вона передбачувана і безпечна. У добровольців, які отримали щеплення вакциною Moderna, в крові було більше антитіл, ніж у людей, які хворіли на коронавірус. Натомість дослідження показують, що ті, хто перехворіли СOVID-19, мають імунітет принаймні протягом шести місяців.

Повідомляється, що у людей з легким перебігом захворювання імунний захист може ослабнути протягом декількох місяців. Різна імунна відповідь від природної інфекції може бути пов’язана з концентрацією вірусу, який потрапив до людини. При вакцинації всі ж отримують однакову дозу.

Наголосимо, що люди, які страждають ожирінням або діабетом, особливо схильні до важкого перебігу хвороби. Проте у середньому, вірус здається менш небезпечним для молодих людей. Попри це, лікарі не знають, чому деякі люди важче хворіють і вмирають, а в інших немає симптомів.

І навіть якщо людина не належить до групи із високим ризиком, її друзі або родина можуть бути серед тих, для кого перебіг COVID-19 може бути важким, і навіть закінчитися смертю. Майже кожна третя людина, яка одужала від COVID-19, протягом декількох місяців після цього відчуває виснаження і тахікардію, — заявила імунолог.

Тому саме вакцини проти COVID-19 здаються більш безпечними, оскільки вони були протестовані на десятках тисяч людей без серйозних побічних ефектів. Також експерти вважають, що вакцинація безпечна і, ймовірно, навіть корисна для всіх, хто перехворів COVID-19 — це може посилити природню імунну реакцію.

Дослідження показали, що імунна відповідь розвивається протягом перших кількох місяців після зараження, але кожен, хто перехворів COVID-19, має певний рівень захисту протягом цього часу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу може сформувати імунітет від інфекції COVID-19 на 90 днів, але тривалість імунітету після вакцинації залишається незрозумілою до кінця. Оцінка науковців базується на тому, що інші коронавіруси зазвичай реінфікуються протягом одного-двох років.