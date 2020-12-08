Управлять Закарпатьем Зеленский назначил винодела ,фото — ОПУ

https://racurs.ua/n147487-upravlyat-zakarpatem-zelenskiy-naznachil-vinodela.html

Ракурс

Управлять Закарпатской областной администрацией президент Украины назначил винодела Анатолия Полоскова.

Владимир Зеленский подписал 7 декабря соответствующий указ. Сегодня президент вручил Полоскову служебное удостоверение.

Полоскову 52 года, он закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение». Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательством. С 2000 года был директором винодельческой компании «Шато Чизай».

Кабмин ранее согласовал назначение Полоскова на должность председателя Закарпатской ОГА.

«Чизай» — самый известный производитель вина в Закарпатье. Полосков продвигал бренд и выступал за легализацию частных виноделов в регионе, приобщался к созданию на Закарпатье туристического продукта «Дорога вина и вкуса».

Он родился в Архангельске (Россия), а с 1990 года жил в Закарпатской области.

В 2019 году кандидатуру Полоскова в Офисе Президента уже рассматривали на должность председателя Закарпатской ОГА, но тогда главой назначили Игоря Бондаренко.