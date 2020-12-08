Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 9 декабря будет довольно прохладной, а скорость ветра в западных, южных и восточных областях будет достигать 15−20 м/с.

Ночью температура воздуха ожидается от 2° тепла до 9° мороза, а днем столбики термометров покажут от 6° тепла до 4° ниже нуля по Цельсию. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 9 декабря ожидается бесснежная, но холодная. Ночью температура воздуха прогнозируется 6−8° мороза, а днем — 2−4° ниже нуля.

Погода в Харькове в среду будет тоже морозной. Температуру воздуха ночью прогнозируют 7−9° с отметкой минус, днем 0−2° мороза.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет дождливой, возможен снег. Температура воздуха ночью ожидается от 1° мороза до 1° тепла, а днем обещают 3−5° выше нуля.

Погода во Львове завтра будет облачной, но без осадков. Температурные показатели следующие — ночью 1−3° мороза, а днем — 0−2° выше нуля по Цельсию.

Погодные условия в Карпатах 9 декабря ожидаются с дождем. Столбики термометров ночью покажут от 0° до 4° мороза, а днем от 1° мороза до 6° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 9 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, шторм на Азовском море привел к тому, что море вышло из берегов. Из-за сложных погодных условий подтопило населенный пункт Кирилловка, пляжи и сооружения баз отдыха.