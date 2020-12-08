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Погода в Україні. Фото: flickr.com
Шквальний вітер та холод — погода в Україні на 9 грудня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n147486-shkvalnyy-viter-ta-holod-pogoda-v-ukrayini-na-9-grudnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 9 грудня буде доволі прохолодною, а швидкість вітру в західних, південних та східних областях сягатиме 15−20 м/с.
Вночі температура повітря очікується від 2° тепла до 9° морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 6° тепла до 4° нижче нуля за Цельсієм. Про це повідомляє Гідрометцентр України.
Погода у Києві 9 грудня очікується безсніжна, але холодна. Вночі температура повітря прогнозується 6−8° морозу, а вдень — 2−4° нижче нуля.
Погода в Харкові у середу буде теж морозною. Температуру повітря вночі прогнозують 7−9° із позначкою мінус, вдень 0−2° морозу.
Погода Одесі найближчої доби буде дощовою, можливий сніг. Температура повітря вночі очікується від 1° морозу до 1° тепла, а вдень обіцяють 3−5° вище нуля.
Погода у Львові завтра буде хмарною, але без опадів. Температурні показники наступні — вночі 1−3° морозу, а вдень — 0−2° вище нуля за Цельсієм.
Погодні умови в Карпатах 9 грудня очікуються з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 0° до 4° морозу, а вдень від 1° морозу до 6° тепла.
Геомагнітна обстановка в Україні 9 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.
Нагадаємо, шторм на Азовському морі призвів до того, що море вийшло з берегів. Через складні погодні умови підтопило населений пункт Кирилівка, пляжі та споруди баз відпочинку.
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