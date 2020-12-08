Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 9 грудня буде доволі прохолодною, а швидкість вітру в західних, південних та східних областях сягатиме 15−20 м/с.

Вночі температура повітря очікується від 2° тепла до 9° морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 6° тепла до 4° нижче нуля за Цельсієм. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 9 грудня очікується безсніжна, але холодна. Вночі температура повітря прогнозується 6−8° морозу, а вдень — 2−4° нижче нуля.

Погода в Харкові у середу буде теж морозною. Температуру повітря вночі прогнозують 7−9° із позначкою мінус, вдень 0−2° морозу.

Погода Одесі найближчої доби буде дощовою, можливий сніг. Температура повітря вночі очікується від 1° морозу до 1° тепла, а вдень обіцяють 3−5° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде хмарною, але без опадів. Температурні показники наступні — вночі 1−3° морозу, а вдень — 0−2° вище нуля за Цельсієм.

Погодні умови в Карпатах 9 грудня очікуються з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 0° до 4° морозу, а вдень від 1° морозу до 6° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 9 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, шторм на Азовському морі призвів до того, що море вийшло з берегів. Через складні погодні умови підтопило населений пункт Кирилівка, пляжі та споруди баз відпочинку.