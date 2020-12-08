Затоплені вулиці в Кирилівці. Фото: Фото mv.org.ua

https://racurs.ua/ua/n147478-azovske-more-vyyshlo-z-beregiv-vnaslidok-shtormu-zatopleni-desyatky-baz-vidpochynku-video.html

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Шторм на Азовському морі призвів до того, що море вийшло з берегів.

Вже кілька днів у регіоні пориви східного вітру досягають 25−30 м/с, а хвилі піднімаються до 2 м, накриваючи берег. Через складні погодні умови підтопило населений пункт Кирилівка, пляжі та споруди баз відпочинку. Про це 8 грудня повідомляє Mv.org.ua.

Зазначається, що десятки баз відпочинку, розташованих на Федотовій косі, стоять у воді. Затоплена також дорога, що веде на острів Бірючий.

Тим часом український Гідрометцентр повідомив, що в акваторії Азовського моря 8 грудня очікуються пориви вітру 25−30 м/с, а висота хвиль складе 15−20 дм. Через складні погодні умови ймовірне швидке обледеніння суден.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 8 грудня очікується прохолодна та переважно похмура, у деяких регіонах пройдуть дощі. Температура повітря вдень прогріється до 5° тепла.