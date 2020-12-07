Погода. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147441-doschi-ta-morozy-do-11-pogoda-v-ukrayini-na-8-grudnya-karta.html

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Погода в Україні 8 грудня очікується прохолодна та переважно похмура, у деяких регіонах пройдуть дощі. Температура повітря вдень прогріється до +5°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від −4° до +5°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 8 грудня буде морозною, без опадів. Вночі повітря буде холодним та сягне відмітки −10°, а вдень очікується до −4° морозу.

Погода в Харкові у найближчу добу буде дещо теплішою. Температура повітря вночі складе від −8° до −10°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до −1°

Погодні умови в Одесі будуть дощовими. Температура повітря вночі складе від 0 до −2° тепла, а вдень повітря прогріється до +2° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується морозна та мінливо хмарна. Температурні показники будуть такими: уночі −1−3° тепла, а вдень — 0−2° вище нуля.

Погода в Карпатах 8 грудня прогнозується відносно тепла, без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +2° до +4° тепла, а вдень підніметься до +5° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 8 грудня прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в грудні 2020 року буде на 1−1,5° теплішою середніх багаторічних значень. Водночас місячна кількість опадів становитиме 32−82 мм, в на Закарпатті та в горах Криму — до 108−132 мм, що є в межах середніх багаторічних значень.