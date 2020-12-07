Другий український миротворець помер у Конго — деталі

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Український миротворець помер у Конго — військовий Збройних сил України входив до складу миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй. Це друга втрата серед українських миротворців за останній місяць.

Про смерть українського військового 7 грудня у Фейсбук повідомив помічник командира по зв’язках зі ЗМІ у 18-му окремому вертолітному загоні місії ООН зі стабілізації ситуації в Конго Юрій Кульпа.

6 грудня внаслідок раптової зупинки серця помер військовослужбовець 18-го окремого вертолітного загону старший солдат Сергій Савченко, — написав Кульпа.

22 листопада у Конго внаслідок коронавірусної хвороби помер старший лейтенант Олександр Брівко.

18-й окремий вертолітний загін виконує завдання у складі місії ООН по стабілізації в Конго з 2012 року. Українські миротворці здійснюють транспортні перевезення, вогневу підтримку наземних сил, повітряне супроводження військових сил, демонстрацію сили, розвідку і спостереження, пошуково-рятувальні операції.

Нагадаємо, що у листопаді до Конго прибула 12-та ротація українських миротворців. Раніше місія ООН нагородила медалями понад 250 українських миротворців за вагомий внесок у підтримку та сприяння миру і безпеки в Конго.