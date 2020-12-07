Второй украинский миротворец умер в Конго — детали

https://racurs.ua/n147440-vtoroy-ukrainskiy-mirotvorec-umer-v-kongo-detali.html

Ракурс

Украинский миротворец умер в Конго — военный Вооруженных сил Украины входил в состав миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Это вторая потеря среди украинских миротворцев за последний месяц.

О смерти украинского военного 7 декабря в Фейсбуке сообщил помощник командира по связям со СМИ в 18-м отдельном вертолетном отряде миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго Юрий Кульпа.

6 декабря в результате внезапной остановки сердца умер военнослужащий 18-го отдельного вертолетного отряда старший солдат Сергей Савченко, — написал Кульпа.

22 ноября в Конго в результате коронавирусной болезни скончался старший лейтенант Александр Бривко.

18-й отдельный вертолетный отряд выполняет задачи в составе миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго с 2012 года. Украинские миротворцы осуществляют транспортные перевозки, огневую поддержку наземных сил, воздушное сопровождение военных сил, демонстрацию силы, разведку и наблюдение, поисково-спасательные операции.

Напомним, что в ноябре в Конго прибыла 12-я ротация украинских миротворцев. Ранее миссия ООН наградила медалями свыше 250 украинских миротворцев за весомый вклад в поддержку и содействие миру и безопасности в Конго.