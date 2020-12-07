Боинг. Фото: Главком

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Авиакатастрофа в Иране с участием украинского «Боинга» до сих пор расследуется. По инициативе иранской стороны заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Украине Манучехром Моради.

Во встрече также участвовала директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Оксана Золотарева. Об этом сообщает Офис президента.

Мамедов отметил, что с момента последней встречи между представителями государств уже прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств.

По его словам, сейчас следствие в Украине и Иране идет разными путями, хотя обе стороны заинтересованы в объективном расследовании авиакатастрофы. Заместитель генпрокурора считает, что ненадлежащее исполнение достигнутых договоренностей не дает возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров.

Бессмысленно проводить переговоры ради самого процесса, важно — эффективное сотрудничество и результат. И ответ мы должны предоставить как можно скорее, ведь уже в январе будет годовщина авиакатастрофы, — добавил Мамедов.

Как известно, 8 января 2020 года в результате авиакатастрофы погибло 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев. Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по фактам умышленного убийства, уничтожения чужого имущества и нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта.

Напомним, ранее мы сообщали, что расследование сбивания «Боинга» МАУ задерживается из-за сопротивления Ирана. Тегеран тщательно замалчивает информацию о фигурантах дела. Расследование находится на стадии досудебного следствия и обо всем, что происходит, Украина узнает или из СМИ, или со слов иранской стороны.

Как отметил заместитель генпрокурора, иранская сторона расследует факт непреднамеренного убийства, предусматривающий три года тюрьмы, и категорически не воспринимает украинскую квалификацию особо тяжкого преступления.