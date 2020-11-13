Авиакатастрофа МАУ — детали переговоров с Ираном озвучил МИД и Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n146469-aviakatastrofa-mau-detali-peregovorov-s-iranom-ozvuchil-mid-i-ofis-genprokurora.html

Ракурс

Расследование катастрофы самолета МАУ в Тегеране, который был сбит силами ПВО страны Персидского залива, затягивает иранская сторона, продолжая уклоняться от сотрудничества.

Такое заявление сделал заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов в комментарии Reuters.

По его словам, Иран не делится информацией, не ответил на запросы о совместных следственных действиях и не дал разрешения на контакт с иранской военной прокуратурой. Также иранская сторона отвергает призывы Киева к пожизненному заключению для виновных.

Киев предлагал пожизненное заключение для виновных, компенсации семьям жертв и компенсацию авиакомпании за уничтоженный самолет. Такое предложение отверг Тегеран.

Наше предложение неприемлемо для Ирана, но они ничего не делают, чтобы предоставить нам детали и факты для другой классификации преступления… У нас до сих пор нет официально задокументированной позиции Ирана… Они не говорят «нет», но их «да» не дает развития, — сообщил Мамедов.

По словам замглавы МИД Евгения Енина, для того, чтобы перейти к вопросу компенсаций за сбитый самолет МАУ в переговорах с Ираном, Украине нужно максимально четко понимать, что на самом деле произошло в ночь атаки на самолет.

В этом случае все зависит от политической воли иранской стороны, — добавил он.

По состоянию на сегодня ни одно украинское ведомство не получило ни одного из обещанных документов от Ирана.

Мы четко сказали, что не променяем правду на деньги, и наше общество будет требовать этой правды, — подчеркнул дипломат.



Напомним, 21 октября в Тегеране завершились двусторонние переговоры о расследовании атаки на самолет авиакомпании МАУ 8 января 2020 года. Рейс PS752 «Тегеран-Киев» (самолет Boeing 737−800) «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Тогда погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

11 января Иран признал, что украинский Boeing был сбит «случайно», в результате человеческой ошибки — самолет якобы пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету. Тегеран утверждает, что в то время ожидал атаки со стороны США.