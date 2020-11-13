Катастрофа літака МАУ — деталі переговорів з Іраном озвучили МЗС і Офіс генпрокурора

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Розслідування катастрофи літака МАУ у Тегерані, який збили сили ППО країни Перської затоки, затягує іранська сторона й надалі продовжуючи ухилятися від співпраці.

Таку заяву зробив заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов у коментарі Reuters.

За його словами, Іран не ділиться інформацією, не відповів на запити щодо спільних слідчих дій та не дав дозволу на контакт з іранською військовою прокуратурою. Також іранська сторона відхиляє заклики Києва до довічного ув’язнення для винних.

Київ пропонував довічне ув’язнення для винних, компенсації родинам жертв та компенсацію авіакомпанії за знищений літак. Таку пропозицію відкинув Тегеран.

Наша пропозиція неприйнятна для Ірану, але вони нічого не роблять, щоб надати нам деталі й факти для іншої класифікації злочину… У нас досі немає офіційно задокументованої позиції Ірану… Вони не говорять «ні», але їхнє «так» не дає розвитку, — повідомив Мамедов.

За словами заступника глави МЗС Євгенія Єніна, для того, щоб перейти до питання компенсацій за збитий літак МАУ у переговорах з Іраном, Україні потрібно максимально чітко розуміти, що насправді сталося у ніч збиття літака.

У цьому випадку все залежить від політичної волі іранської сторони, — додав він.

Станом на сьогодні жодне українське відомство не отримало жодного з обіцяних документів з моменту останнього раунду переговорів з Іраном щодо авіакатастрофи літака МАУ.

Ми чітко сказали, що не проміняємо правду ні за які гроші, і наше суспільство вимагатиме цієї правди, — наголосив дипломат.



Нагадаємо, 21 жовтня у Тегерані завершилися двосторонні переговори щодо розслідування збиття літака авіакомпанії МАУ 8 січня 2020 року. Рейс PS752 «Тегеран-Київ» (літак Boeing 737−800) «Міжнародних авіаліній України» зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана вранці 8 січня. Тоді загинуло 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

11 січня Іран визнав, що український Boeing був збитий «випадково», внаслідок людської помилки — літак нібито пролітав поруч з військовим об'єктом Ірану і був прийнятий за крилату ракету. Тегеран переконує, що в той час очікував атаки з боку США.