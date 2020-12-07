Засуха в Крыму — в Ялте воду будут подавать по часам, фото — Корреспондент

https://racurs.ua/n147438-zasuha-v-krymu-v-yalte-vodu-budut-podavat-po-chasam.html

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В Ялте воду для жителей и гостей города будут включать по часам.

На этот шаг власти пошли из-за обмеления водохранилищ. Об этом сообщил так называемый министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев, пишет «Интерфакс-Россия».

С 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено полное оповещение всех объектов, и со следующего понедельника переход на график подачи по три часа утром и три часа в вечернее время, — сказал Черняев на совещании по вопросам водоснабжения в режиме онлайн.

По его словам, для Ялты идет поиск новых источников. Также рассматривается возможность подачи артезианской воды и строительства опреснительной установки.

По данным с сайта администрации Ялты, уровень наполнения двух водохранилищ региона опустился до исторического минимума — 17% от общего объема, тогда как в начале лета было 70%. Рекордный уровень потребления воды был зафиксирован в период высокого курортного сезона, сейчас он также выше обычного. При этом притока не наблюдается, что нетипично для ноября. В связи с этим с 27 ноября воду начали отключать по ночам.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021 году.

Напомним, в марте 2014 году Украина прекратила поставлять днепровскую воду на Крымский полуостров. В сентябре 2015-го активисты организовали товарную блокаду Крыма. В том же году добились полного прекращения поставок электроэнергии на временно оккупированный полуостров. Раньше Украина поставляла из Днепра в Крым до 85% пресной воды. Восстанавливать подачу воды Украина не собирается.

В сентябре в Крыму ввели третий этап (самый жесткий) ограничений подачи воды. ООН возложила ответственность на Россию. Чтобы качать воду в Симферополь, российские военные перекрыли плотиной реку. В конце месяца в городе начались перебои, а 30 поселков полностью остались без воды.

Из-за нехватки воды оккупационная власть начала принудительно выкупать у людей колодцы и скважины. В Москве выделили более 64 млн долл. на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму. В конце ноября в Евпатории горячую воду отключили до конца года.