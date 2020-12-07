Засуха в Криму — в Ялті воду подаватимуть погодинно, фото — Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n147438-zasuha-v-krymu-v-yalti-vodu-podavatymut-pogodynno.html

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В Ялті подачу води для жителів і гостей міста введуть по годинах.

На цей крок влада пішла через обміління водосховищ. Про це повідомив так званий міністр житлово-комунального господарства Криму Дмитро Черняєв, пише «Інтерфакс-Росія».

З 14 грудня адміністрація міста планує приступити до зниження подачі води. На поточному тижні проведуть повне оповіщення всіх об'єктів, і з наступного понеділка перехід на графік подачі по три години вранці й три години у вечірній час, — сказав Черняєв на нараді з питань водопостачання в онлайн-режимі.

За його словами, для Ялти йде пошук нових джерел. Також розглядають можливість подачі артезіанської води та будівництва опріснювальної установки.

За даними з сайту адміністрації Ялти, рівень наповнення двох водосховищ регіону опустився до історичного мінімуму — 17% від загального обсягу, тоді як на початку літа він був 70%. Рекордний рівень споживання води зафіксували в період високого курортного сезону, зараз він також вище звичайного. При цьому припливу не спостерігається, що нетипово для листопада. У зв’язку з цим з 27 листопада воду почали відключати вночі.

Маловоддя спостерігається в Криму у 2019 і 2020 роках і за прогнозами, може продовжитися у 2021 році.

Нагадаємо, в березні 2014 року Україна припинила постачати дніпровську воду на Кримський півострів. У вересні 2015 року активісти організували товарну блокаду Криму. У тому ж році домоглися повного припинення поставок електроенергії на тимчасово окупований півострів. До анексії Україна постачала з Дніпра у Крим до 85% прісної води. Відновлювати подачу води Україна не збирається.

У вересні в Криму ввели третій етап (найжорсткіший) обмежень подачі води. ООН поклала відповідальність на Росію. Згодом, щоб качати воду в Сімферополь, російські військові перекрили греблею річку. У кінці місяця в місті почалися перебої, а 30 сіл повністю залишилися без води.

Через брак води окупаційна влада почала примусово викуповувати у людей колодязі та свердловини. У Москві виділили понад 64 млн дол. на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму. В кінці листопада в Євпаторії гарячу воду відключили до кінця року.