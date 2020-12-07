«Ближайшего человека» Зеленского назвали СМИ

https://racurs.ua/n147437-blijayshego-cheloveka-zelenskogo-nazvali-smi.html

Ракурс

«Ближайший человека» президента Владимира Зеленского назвали СМИ со ссылкой на источники в окружении главы государства. Речь идет не о главе Офиса президента Андрее Ермаке, а об экс-директоре «Студии Квартал-95» и первом помощнике Зеленского Сергее Шефире.

Братья Шефиры — больше, чем близкие люди (президента — ред.), это — семья. Мне приходилось слышать, как Зеленский обращается к Сергею (Шефире — ред.): в каждой фразе чувствуется благодарность, — цитирует НВ слова бывшего высокопоставленного представителя команды Зеленского.

Кроме этого, другой топ-чиновник из команды экс-премьера Алексея Гончарука назвал Шефира «близким человеком президента».

Оба источника убеждены, что Ермак никогда не сможет «подвинуть» Шефира по степени влияния на Зеленского.

Издание отмечает, что за полтора года новая власть построила два крыла взаимодействия. Первое — публичное — с Ермаком, на котором сконцентрировано внимание общества. Второе, непубличное крыло возглавляет Сергей Шефир, который общается с крупнейшими финансово-промышленными группами страны. СМИ отмечают, что часть «Слуг народа» считает Шефира «закрытым человеком с узким кругом доверенных лиц» и не понимает, чем тот занимается, кроме «коммуникации с олигархами».