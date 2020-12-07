«Найближчу людину» Зеленського назвали ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n147437-nayblyjchu-ludynu-zelenskogo-nazvaly-zmi.html

Ракурс

«Найближчу людину» президента Володимира Зеленського назвали ЗМІ з посиланням на джерела в оточенні глави держави. Йдеться не про очільника Офісу президента Андрія Єрмака, а про екс-директора «Студії Квартал-95» та першого помічника Зеленського Сергія Шефіра.

Брати Шефіри — більше, аніж найближчі люди (президента — ред.), це — сім’я. Мені доводилося чути, як Зеленський звертається до Сергія (Шефіра — ред.): в кожній фразі відчувається подяка, — цитує НВ слова колишнього високопоставленого представника команди Зеленського.

Окрім цього, інший топ-чиновник з команди екс-прем'єра Олексія Гончарука назвав Шефіра «найближчою людиною президента».

Обидва джерела переконані, що Єрмак ніколи не зуміє «посунути» Шефіра за ступенем впливу на Зеленського.

Видання зауважує, що за півтора року нова влада побудувала два крила взаємодії. Перше — публічне — з Єрмаком, на якому сконцентрована увага суспільства. Друге, непублічне крило очолює Сергій Шефір, який комунікує з найбільшими фінансово-промисловими групами країни. ЗМІ зазначають, що частина «Слуг народу» вважає Шефіра «закритою людиною з вузьким колом довірених осіб» і не розуміє, чим той займається, окрім «спілкування з олігархами».