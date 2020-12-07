Шефір розповів про своє волонтерство в офісі Зеленського — деталі

https://racurs.ua/ua/n147430-shefir-rozpoviv-pro-svoie-volonterstvo-v-ofisi-zelenskogo-detali.html

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Сергій Шефір, екс-директор «Студії Квартал-95» та перший помічник Володимира Зеленського, розкрив деталі своєї роботи в Офісі президента України. Він запевняє, що на Банковій виконує поставлені главою держави завдання.

У мою компетенцію входять завдання, які переді мною ставить президент. Один з напрямів моєї роботи — вивчити ситуацію, зрозуміти проблему, якщо вона є, проаналізувати різні точки зору, експертні оцінки та запропонувати можливі рішення, — пояснив Шефір в інтерв’ю виданню «Новое время».

Він додав, що цю роботу виконує, користуючись допомогою лише секретаря-референта. Також Шефір розповів, що працює в офісі Зеленського безкоштовно, як волонтер. Офіційно він не керує жодним підрозділом в ОПУ.

Окрім цього, як пише ЗМІ, Шефір став головним комунікатором між президентом і фінансово-промисловими групами.

Він відразу застовпив за собою цей напрямок, — пояснює один з колишніх очільників команди Зеленського.

Так, це не секрет. Я спілкуюся з великою кількістю людей. Зокрема й із представниками великого бізнесу. Я надаю президенту адекватну картину того, як ту чи іншу ситуацію сприймають в різних бізнес-колах, — сказав Шефір.



Нагадаємо, за даними ЗМІ, Шефір також погоджував «ієрархію» «Слуги народу» щонайменше у Житомирській, Чернігівській і Полтавській областях на місцевих виборах, а також керував виборами в Кривому Розі.

Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником 21 травня 2019 року. До цього він працював сценаристом і продюсером, директором «Студії Квартал-95».