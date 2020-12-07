Шефир рассказал о своем волонтерстве в офисе Зеленского — детали

https://racurs.ua/n147430-shefir-rasskazal-o-svoem-volonterstve-v-ofise-zelenskogo-detali.html

Ракурс

Сергей Шефир, экс-директор «Студии Квартал-95» и первый помощник Владимира Зеленского раскрыл детали своей работы в Офисе президента Украины. Он уверяет, что на Банковой выполняет поставленные главой государства задачи.

В мою компетенцию входят задачи, которые передо мной ставит президент. Одно из направлений моей работы — изучить ситуацию, понять проблему, если она есть, проанализировать различные точки зрения, экспертные оценки и предложить возможные решения, — пояснил Шефир в интервью изданию «Новое время».

Он добавил, что эту работу выполняет, пользуясь помощью лишь секретаря-референта. Также Шефир рассказал, что работает в офисе Зеленского бесплатно, как волонтер. Официально он не управляет ни одним подразделением в ОПУ.

Кроме этого, как пишет СМИ, Шефир стал главным коммуникатором между президентом и финансово-промышленными группами.

Он сразу застолбил за собой это направление, — объяснил один из бывших руководителей команды Зеленского.

Да, это не секрет. Я общаюсь с большим количеством людей. В том числе и с представителями крупного бизнеса. Я предоставляю президенту адекватную картину того, как ту или иную ситуацию воспринимают в различных бизнес-кругах, — сказал Шефир.



Напомним, по данным СМИ, Шефир согласовывал «иерархию» «Слуги народа» как минимум в Житомирской, Черниговской и Полтавской областях на местных выборах, а также руководил выборами в Кривом Роге.

Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником 21 мая 2019 года. До этого он работал сценаристом и продюсером, директором «Студии Квартал-95».