Принц Вільям і Кейт Міддлтон відправилися в різдвяний "коронавірусний тур"

https://racurs.ua/ua/n147429-prync-vilyam-i-keyt-middlton-vyrushyly-v-rizdvyanyy-koronavirusnyy-tur-foto.html

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Принц Вільям та герцогиня Кейт Міддлтон перебувають у триденному турі Великою Британією.

Лондонський вокзал Юстон вони покинули увечері неділі, 6 грудня. Про це пише Твіттер королівської родини.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на станції зустрілися з транспортниками та подякували їм за важку роботу під час епідемії коронавірусу. Попзірка 1980-х років Шейкін Стівенс заспівав для всіх власний хіт Merry Christmas Everyone.

Кейт для подорожі знову обрала улюблене зелене пальто від Alexander McQueen. Його вона одягала в січні під час поїздки в Бредфорд. Також герцогиня одягнула шарф Maple Leaf від York Scarves, який на Etsy коштує 21,1 дол.

У прес-релізі Кенсингтонського палацу зазначають, що герцогиня Кейт і принц Вільям проведуть триденний тур на королівському поїзді «перед різдвяними святами, щоб віддати належне неймовірній роботі окремих осіб і організацій, які зробили все можливе у відповідь на епідемію коронавірусу».

Під час подорожі подружжя подолає понад 2 тис. км і відвідає Англію, Шотландію та Уельс. Вільям та Кейт зустрінуться з волонтерами, медиками, персоналом будинків для людей похилого віку, педагогами, школярами та молоддю. Герцог і герцогиня Кембриджські хочуть більше дізнатися про їх досвід та роботу, «яку вони виконали протягом цього непростого року».

Остання зупинка пари — Віндзор. Там у Кейт і Вільяма відбудеться зустріч із королевою Єлизаветою II та принцом Філіпом.

Раніше ми повідомляли, що принц Вільям перехворів на важку форму коронавірусної хвороби COVID-19 у квітні 2020 року.