Боїнг. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n147439-zbytyy-boying-ofis-genprokurora-zayavyv-scho-iran-ne-vykonuie-obicyanky.html

Ракурс

Авіакатастрофа в Ірані за участі українського «Боїнга» досі розслідується. За ініціативою іранської сторони заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов провів зустріч з надзвичайним і повноважним послом Ірану в Україні Манучехром Мораді.

У зустрічі також взяла участь директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ Оксана Золотарьова. Про це повідомляє Офіс президента.

Мамедов зазначив, що з моменту останньої зустрічі між представниками держав вже минуло півтора місяця, а українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів.

За його словами, наразі слідство в Україні та Ірані йде окремим шляхом, хоча обидві сторони зацікавлені в об'єктивному розслідуванні збиття українського літака. Заступник генпрокурора вважає, що неналежне виконання досягнутих домовленостей не дає можливості говорити про наступну дату двосторонніх перемовин.

Немає сенсу проводити переговори заради самого процесу, важливі — ефективна співпраця і результат. І відповіді ми повинні надати якнайшвидше, адже вже в січні роковини авіакатастрофи, — додав Мамедов.

Як відомо, 8 січня 2020 року внаслідок авіакатастрофи загинуло 176 пасажирів та членів екіпажу, серед яких 11 українців. Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення чужого майна та порушення правил безпеки руху повітряного транспорту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що розслідування збиття «Боїнга» МАУ затримується через спротив Ірану. Тегеран ретельно замовчує інформацію про фігурантів справи. Розслідування перебуває на стадії досудового слідства і про все, що відбувається, Україна дізнається або зі ЗМІ, або зі слів іранської сторони.

Як зауважив заступник генпрокурора, іранська сторона розслідує факт ненавмисного вбивства, який передбачає три роки тюрми, і категорично не сприймає українську кваліфікацію про особливо тяжкий злочин.