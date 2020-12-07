https://racurs.ua/n147441-dojdi-i-morozy-do-11-pogoda-v-ukraine-na-8-dekabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 8 декабря ожидается прохладная и преимущественно облачная, в некоторых регионах пройдут дожди. Температура воздуха днем прогреется до +5°.

Днем столбики термометров покажут от −4° до +5°. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 8 декабря будет морозной, без осадков. Ночью воздух будет холодным и достигнет отметки −10°, а днем ожидается до −4° мороза.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет несколько теплее. Температура воздуха ночью составит от −8° до −10°, а днем столбики термометра поднимутся до −1°.

Погодные условия в Одессе будут дождевыми. Температура воздуха ночью составит от 0 до −2° тепла, а днем воздух прогреется до +2° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется морозная и переменно облачная. Температурные показатели будут следующими: ночью −1−3° тепла, а днем — 0−2° выше нуля.

Погода в Карпатах 8 декабря прогнозируется относительно теплая, без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут от +2° до +4° тепла, а днем температура поднимется до +5° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка Украины 8 декабря прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в декабре 2020 года будет на 1−1,5° теплее средних многолетних значений. В то же время месячное количество осадков составит 32−82 мм, в Закарпатье и в горах Крыма — до 108−132 мм, что находится в пределах средних многолетних значений.