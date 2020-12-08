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Віталій Граждан виявив у своєму кабінеті приховані камери, фото: Віталій Граждан
Мер від партії Медведчука знайшов у кабінеті приховані камери (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n147477-mer-vid-partiyi-medvedchuka-znayshov-u-kabineti-pryhovani-kamery-foto.htmlРакурс
Віталій Граждан, новий мер міста Білгорода-Дністровского Одеської області, висунутий на виборах ОПЗЖ, знайшов у себе в кабінеті приховані камери відеоспостереження.
Граждан повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
За його словами, приховані камери та медіа-сервер до них були виявлені під час встановлення охоронної системи. Дві камери виявили в його кабінеті, ще одну — у приймальні.
Записувальні пристрої були вмонтовані в датчики пожежної сигналізації, — зазначив він.
Після виявлення цих прихованих камер було викликано поліцію.
Граждан зазначив, що наразі не відомо — призначалися ці камери для стеження особисто за ним, чи за їхньою допомогою прослуховували ще його попередників.
У мене є свої версії, ми вже ведемо власне розслідування, — зазначив він.
Нагадаємо, журналіст-розслідувач проекту «Радіо Свобода» «Схеми: корупція в деталях» Михайло Ткач у серпні заявив про виявлення в себе вдома ознак прослуховувального пристрою.
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