Віталій Граждан виявив у своєму кабінеті приховані камери, фото: Віталій Граждан

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Ракурс

Віталій Граждан, новий мер міста Білгорода-Дністровского Одеської області, висунутий на виборах ОПЗЖ, знайшов у себе в кабінеті приховані камери відеоспостереження.

Граждан повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За його словами, приховані камери та медіа-сервер до них були виявлені під час встановлення охоронної системи. Дві камери виявили в його кабінеті, ще одну — у приймальні.

Записувальні пристрої були вмонтовані в датчики пожежної сигналізації, — зазначив він.

Після виявлення цих прихованих камер було викликано поліцію.

Граждан зазначив, що наразі не відомо — призначалися ці камери для стеження особисто за ним, чи за їхньою допомогою прослуховували ще його попередників.

У мене є свої версії, ми вже ведемо власне розслідування, — зазначив він.

Нагадаємо, журналіст-розслідувач проекту «Радіо Свобода» «Схеми: корупція в деталях» Михайло Ткач у серпні заявив про виявлення в себе вдома ознак прослуховувального пристрою.