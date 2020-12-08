Стало відомо, де в Україні залишили пам'ятники Леніну. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n147476-v-instytuti-nacpam-yati-rozpovily-de-v-ukrayini-zalyshylysya-pam-yatnyky-leninu.html

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Пам’ятники вождю російських більшовиків Володимиру Леніну залишилися в Полтавській та Одеській областях.

Близько 10 таких монументів залишилися не декомунізованими. Пам’ятники Леніну залишились у селі Веселий Поділ Семенівського району та у селі Власівка Зіньковського району (на території санаторію «Сосновий Бір) Полтавської області, у селах Городнє, Виноградівка, Калчева Болградського району Одеської області. Про це повідомили в Українському інституті національної пам’яті у відповідь на запит «Суспільного».

Зазначається, що з 2015 року Верховна Рада перейменувала 991 населений пункт та 26 районів. Ще заплановане перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей. В Інституті зазначили, що повернуто історичні назви щонайменше 51 тис. 493 об'єктам топоніміки, також перейменували два морські порти, 33 залізничні об'єкти та 75 закладів освіти.

Крім того, було демонтовано щонайменше 2 тис. 409 пам’ятників і пам’ятних знаків, які містили комуністичну символіку. Майже половина цих монументів були встановлені на честь Леніна.

Нагадаємо, портрети російських комуністичних вождів Йосипа Сталіна та Володимира Леніна розмістили в центрі окупованого Севастополя на новорічному привітанні.