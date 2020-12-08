Стало известно, где в Украине оставили памятники Ленину. Фото: УНН

https://racurs.ua/n147476-v-institute-nacpamyati-rasskazali-gde-v-ukraine-ostalis-pamyatniki-leninu.html

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Памятники вождю российских большевиков Владимиру Ленину остались в Полтавской и Одесской областях.

Около 10 таких монументов остались не декомунизированными. Памятники Ленину остались в селе Веселый Подол Семеновского района и в селе Власовка Зиньковского района (на территории санатория «Сосновый Бор) Полтавской области, в селах Городное, Виноградовка, Калчев Болградского района Одесской области. Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти в ответ на запрос «Общественного».

Отмечается, что с 2015 года Верховная Рада переименовала 991 населенный пункт и 26 районов. Еще запланировано переименование Кировоградской и Днепропетровской областей. В институте отметили, что возвращены исторические названия по меньшей мере 51 тыс. 493 объектам топонимики, также переименовали два морских порта, 33 железнодорожных объекта и 75 учебных заведений.

Кроме того, было демонтировано не менее 2 тыс. 409 памятников и памятных знаков, которые содержали коммунистическую символику. Почти половина этих монументов были установлены в честь Ленина.

Напомним, портреты российских коммунистических вождей Иосифа Сталина и Владимира Ленина разместили в центре оккупированного Севастополя на новогоднем поздравлении.