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Летний снег выпал в Австралии

Снег в разгар лета выпал в Австралии (ФОТО, ВИДЕО)

8 дек 2020, 11:12
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Снег выпал в альпийских районах на юго-востоке Австралии. В Южном полушарии Земли сейчас разгар лета.

Причина такой необычной погоды — движение через юго-запад страны холодной массы, сообщает издание News.com.au.

Так, в воскресенье, 6 декабря, горнолыжный курорт Буллер в штате Виктория напоминал собой европейские курорты зимой.

Снег в это время года не является неслыханным, — отмечают в администрации курорта. — Но иметь его в декабре, так близко к Рождеству, было очень приятно.

Местные жители почувствовали себя как в Европе, фото: Дэвид Кларк

Тем временем, когда в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс наблюдаются аномально низкие температуры — до 10 ° ниже средних ежегодных значений, в австралийском штате Квинсленд наоборот — высокие температуры бьют рекорды.

Австралийские климатологи отмечают, что нынешняя погода в стране «нарушает правила» в вопросе влияния основных метеорологических климатических факторов. Ученые связывают это с изменениями климата на планете.


Напомним, первый снег в этом зимнем сезоне выпал в Киеве 17 ноября.


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