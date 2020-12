Снег выпал в альпийских районах на юго-востоке Австралии. В Южном полушарии Земли сейчас разгар лета.

Причина такой необычной погоды — движение через юго-запад страны холодной массы, сообщает издание News.com.au.

Так, в воскресенье, 6 декабря, горнолыжный курорт Буллер в штате Виктория напоминал собой европейские курорты зимой.

Тем временем, когда в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс наблюдаются аномально низкие температуры — до 10 ° ниже средних ежегодных значений, в австралийском штате Квинсленд наоборот — высокие температуры бьют рекорды.

Австралийские климатологи отмечают, что нынешняя погода в стране «нарушает правила» в вопросе влияния основных метеорологических климатических факторов. Ученые связывают это с изменениями климата на планете.

This morning’s cold front reinforced wintry conditions across #Victoria: low temps, brisk WSW’ly winds, showers, small hail, and of course snow about the ranges!

Coldest air will pass over Vic this afternoon & overnight, easing tomorrow. Brrr!

Forecasts: https://t.co/yyoiVoTGZ9pic.twitter.com/MnKQLGkAXv