Летний снег выпал в Австралии

https://racurs.ua/n147471-sneg-v-razgar-leta-vypal-v-avstralii-foto-video.html

Ракурс

Снег выпал в альпийских районах на юго-востоке Австралии. В Южном полушарии Земли сейчас разгар лета.

Причина такой необычной погоды — движение через юго-запад страны холодной массы, сообщает издание News.com.au.

Так, в воскресенье, 6 декабря, горнолыжный курорт Буллер в штате Виктория напоминал собой европейские курорты зимой.

Снег в это время года не является неслыханным, — отмечают в администрации курорта. — Но иметь его в декабре, так близко к Рождеству, было очень приятно.

Тем временем, когда в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс наблюдаются аномально низкие температуры — до 10 ° ниже средних ежегодных значений, в австралийском штате Квинсленд наоборот — высокие температуры бьют рекорды.

Австралийские климатологи отмечают, что нынешняя погода в стране «нарушает правила» в вопросе влияния основных метеорологических климатических факторов. Ученые связывают это с изменениями климата на планете.

This morning’s cold front reinforced wintry conditions across #Victoria: low temps, brisk WSW’ly winds, showers, small hail, and of course snow about the ranges!

Coldest air will pass over Vic this afternoon & overnight, easing tomorrow. Brrr!

Forecasts: https://t.co/yyoiVoTGZ9pic.twitter.com/MnKQLGkAXv — Bureau of Meteorology, Victoria (@BOM_Vic) December 7, 2020

Напомним, первый снег в этом зимнем сезоне выпал в Киеве 17 ноября.