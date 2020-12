Сніг випав в альпійських районах на південному-сході Австралії. У Південній півкулі Землі зараз розпал літа.

Причина такої незвичайної погоди — рух через південний-захід країни холодної маси, повідомляє видання News.com.au.

Так, у неділю, 6 грудня, гірськолижний курорт Буллер у штаті Вікторія нагадував собою європейські курорти взимку.

Водночас, коли в штатах Вікторія та Новий Південний Уельс спостерігаються аномально низькі температури — до 10° нижче середніх щорічних значень, в австралійському штаті Квінсленд навпаки — високі температури б’ють рекорди.

Австралійські кліматологи зазначають, що цьогорічна погода в країні «порушує правила» в питанні впливу основних метеорологічних кліматичних факторів. Учені пов’язують це зі змінами клімату на планеті.

This morning’s cold front reinforced wintry conditions across #Victoria: low temps, brisk WSW’ly winds, showers, small hail, and of course snow about the ranges!

Coldest air will pass over Vic this afternoon & overnight, easing tomorrow. Brrr!

Forecasts: https://t.co/yyoiVoTGZ9pic.twitter.com/MnKQLGkAXv