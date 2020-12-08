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Літній сніг випав в Австралії

Сніг у розпал літа випав у Австралії (ФОТО, ВІДЕО)

8 гру 2020, 11:12
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Сніг випав в альпійських районах на південному-сході Австралії. У Південній півкулі Землі зараз розпал літа.

Причина такої незвичайної погоди — рух через південний-захід країни холодної маси, повідомляє видання News.com.au.

Так, у неділю, 6 грудня, гірськолижний курорт Буллер у штаті Вікторія нагадував собою європейські курорти взимку.

Сніг у цю пору року не є нечуваним, — наголошують в адміністрації курорту. — Але мати його в грудні, так близько до Різдва, було дуже приємно.

Місцеві жителі відчули себе як у Європі, фото: Девід Кларк

Водночас, коли в штатах Вікторія та Новий Південний Уельс спостерігаються аномально низькі температури — до 10° нижче середніх щорічних значень, в австралійському штаті Квінсленд навпаки — високі температури б’ють рекорди.

Австралійські кліматологи зазначають, що цьогорічна погода в країні «порушує правила» в питанні впливу основних метеорологічних кліматичних факторів. Учені пов’язують це зі змінами клімату на планеті.


Нагадаємо, перший сніг цього зимового сезону випав у Києві 17 листопада.


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