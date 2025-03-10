росія погрожує Австралії "серйозними наслідками" в разі відправлення миротворців до України

https://racurs.ua/ua/n204682-rosiya-pogrojuie-avstraliyi-v-razi-vidpravlennya-myrotvorciv-do-ukrayiny.html

Ракурс

росія погрожує Австралії «серйозними наслідками» в разі відправлення миротворців до України.

У посольстві росії в Австралії заявили, що їхня країна неодноразово давала зрозуміти, що іноземна військова присутність в Україні «є абсолютно неприйнятною».

Тому ідея розгортання західних військових контингентів в Україні під виглядом миротворців має на меті підірвати мирні зусилля… Для Австралії приєднання до так званої коаліції охочих потягне за собою серйозні наслідки. Ще раз повторюємо, західні чоботи на землі неприйнятні для росії, і ми не будемо залишатися пасивними спостерігачами, — додали у посольстві.

Там зазначили, що ця заява є «попередженням», а не погрозою, і росія не має наміру завдавати шкоди Австралії.

4 березня повідомлялося, що Австралія розглядає можливість відрядження своїх військових до України.

Bloomberg цитував прем'єра Австралії Ентоні Албанезе, який заявив при цьому, що боротьба України проти рф — це захист міжнародного права: