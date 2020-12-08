Коронавирус в Киеве. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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Ракурс

Статистика коронавируса в Киеве далека от положительной — за минувшие сутки выявили 1 тыс. 475 инфицированных.

От COVID-19 умерли 23 пациента, а всего жертвами болезни стали 1 тыс. 464 жителя столицы. С начала эпидемии зафиксировали уже 82 тыс. 810 подтвержденных случаев коронавируса. Об этом 8 декабря сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Вчера заболели 833 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 563 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет. Также среди больных — 40 девочек от одного до 17 лет и 39 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет. Заразились, в частности, и 57 медиков.

Врачи приняли решение о госпитализации 87 пациентов, а все остальные лечатся дома. Преодолели COVID-19 за минувшие сутки 557 человек, а в целом уже выздоровели 25 тыс. 767 жителей Киева.

По информации КГГА, 7 декабря больше всего случаев обнаружили в Деснянском районе — 248 больных и в Днепровском — 203 зараженных. А в Дарницком районе зафиксировали 198 случаев.

Напомним, по состоянию на 8 декабря количество тех, кто выздоровел за прошедшие сутки, превысило количество новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В Минздраве заявили, что по результатам суток зафиксировали 10 тыс. 811 новых случаев коронавируса, в то время, как выздоровели 12 тыс. 860 больных.