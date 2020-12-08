В Австралии 15 человек пострадали в результате удара молнии

https://racurs.ua/n147474-13-shkolnikov-otpravil-v-bolnicu-udar-molnii-v-avstralii.html

Ракурс

В Австралии 13 школьников в возрасте от 10 до 12 лет и двое учителей были госпитализированы со слабыми симптомами поражения электрическим током в результате удара молнии.

Инцидент произошел в городе Гладстон в штате Квинсленд, сообщает издание News.com.au.

Они находились на улице, когда началась гроза.

Медикам, которые прибыли на вызов в связи с этим инцидентом, пострадавшие в основном пожаловались на покалывание в ногах. Один из учителей заявил о боли в груди.

Это могло завершиться совсем иначе. Мы ожидали увидеть ожоги, — подчеркивают местные медики.



Отмечается, что в этом регионе в настоящее время сложились суровые погодные условия.

Напомним, необычная погодная ситуация, сформировавшаяся в последние дни в Австралии, где сейчас разгар лета, привела к выпадению снега в некоторых регионах.