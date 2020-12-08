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Ракурс
В Австралии 15 человек пострадали в результате удара молнии

13 школьников отправил в больницу удар молнии в Австралии

8 дек 2020, 11:47
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В Австралии 13 школьников в возрасте от 10 до 12 лет и двое учителей были госпитализированы со слабыми симптомами поражения электрическим током в результате удара молнии.

Инцидент произошел в городе Гладстон в штате Квинсленд, сообщает издание News.com.au.

Они находились на улице, когда началась гроза.

Медикам, которые прибыли на вызов в связи с этим инцидентом, пострадавшие в основном пожаловались на покалывание в ногах. Один из учителей заявил о боли в груди.

Это могло завершиться совсем иначе. Мы ожидали увидеть ожоги, — подчеркивают местные медики.


Отмечается, что в этом регионе в настоящее время сложились суровые погодные условия.

Напомним, необычная погодная ситуация, сформировавшаяся в последние дни в Австралии, где сейчас разгар лета, привела к выпадению снега в некоторых регионах.


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