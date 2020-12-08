В Австралії 15 людей постраждали в результаті удару блискавки

https://racurs.ua/ua/n147474-13-shkolyariv-vidpravyv-do-likarni-udar-blyskavky-v-avstraliyi.html

Ракурс

В Австралії 13 школярів віком від 10 до 12 років та двоє вчителів були госпіталізовані зі слабкими симптомами враження електричним струмом в результаті удару блискавки.

Інцидент стався у місті Гладстон в штаті Квінсленд, повідомляє видання News.com.au.

Вони перебували на вулиці, коли розпочалася гроза.

Медикам, які прибули на виклик у зв’язку з цим інцидентом, постраждалі здебільшого поскаржилися на поколювання в ногах. Один з вчителів заявив про біль у грудях.

Це могло завершитися зовсім інакше. Ми очікували побачити опіки, — наголошують місцеві медики.



Зазначається, що в цьому регіоні наразі склалися суворі погодні умови.

Нагадаємо, незвичайна погодна ситуація, що сформувалася в останні дні в Австралії, де зараз розпал літа, призвела до випадіння снігу в деяких регіонах.