Смертельна ДТП на Хмельниччині — у перекинутому Volkswagen загинули три людини, фото — ДСНС

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Смертельна ДТП у Хмельницькій області забрала життя трьох людей. Аварія сталася 7 грудня о 23.45 при в’їзді у селі Кривчик Дунаєвецького району.

46-річний водій автомобіля Volkswagen Passat B-5 не впорався з керуванням транспортним засобом, в результаті чого машина з’їхала у кювет та перекинулася. Про це інформують у прес-службі поліції Хмельницької області.

Внаслідок аварії водій та дві пасажирки автомобіля, 1970 та 1966 років народження, від отриманих травм загинули на місці події.

Ще один 47-річний пасажир отримав тілесні ушкодження. Його стан задовільний.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).