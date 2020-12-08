Окупований Севастополь привітали з Новим роком Ленін і Сталін. Фото:

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Портрети російських комуністичних вождів Йосипа Сталіна та Володимира Леніна розмістили в центрі окупованого Севастополя.

Обличчя цих більшовиків розмістили на новорічних привітаннях. Банер вивісили недалеко від офісу місцевого осередку Комуністичної партії Російської Федерації. Між портретами «вождів» зобразили радянський орден Перемоги та напис: «З Новим роком!». Про це 8 грудня повідомляє «Крим.Реалії».

Як відомо, російські комуністи традиційно вивішують агітаційні плакати і банери в центрі Севастополя після окупації Криму в 2014 році. На плакатах зображують молодого Володимира Леніна, Надію Крупську і Йосипа Сталіна.

Нагадаємо, напередодні 9 травня на центральній вулиці Генерала Петрова у Севастополі вивісили банер з портретом Сталіна і написом: «Це наша перемога». Представники місії України при ООН нагадали, як у 1944 році сталінський режим здійснив масову етнічну чистку — впродовж трьох днів понад 190 тис. кримських татар були депортовані в поїздах для великої рогатої худоби в Азію. Багато хто загинув у дорозі.