Оккупированный Севастополь поздравили с Новым годом Ленин и Сталин. Фото:

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Портреты российских коммунистических вождей Иосифа Сталина и Владимира Ленина разместили в центре оккупированного Севастополя.

Лица этих большевиков разместили на новогодних поздравлениях. Баннер вывесили недалеко от офиса местной ячейки Коммунистической партии Российской Федерации. Между портретами «вождей» изобразили советский орден Победы и надпись: «С Новым годом!». Об этом 8 декабря сообщает «Крым.Реалии».

Как известно, российские коммунисты традиционно вывешивают агитационные плакаты и баннеры в центре Севастополя после оккупации Крыма в 2014 году. На плакатах изображают молодого Владимира Ленина, Надежду Крупскую и Иосифа Сталина.

Напомним, накануне 9 мая на центральной улице Генерала Петрова в Севастополе вывесили баннер с портретом Сталина и надписью: «Это наша победа». Представители миссии Украины при ООН напомнили, как в 1944 году сталинский режим осуществил массовую этническую чистку — в течение трех дней более 190 тыс. крымских татар были депортированы в поездах для крупного рогатого скота в Азию. Многие погибли в пути.