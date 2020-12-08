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Смертельное ДТП в Хмельницкой области – три человека погибли, один травмирован, фото — ГСЧС

Смертельное ДТП в Хмельницкой области — в перевернутом Volkswagen погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

8 дек 2020, 11:34
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Смертельное ДТП в Хмельницкой области унесло жизни трех людей. Авария произошла 7 декабря в 23.45 при въезде в селе Кривчик Дунаевецкого района. 46-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat B-5 не справился с управлением транспортным средством, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Смертельное ДТП в Хмельницкой области – три человека погибли, один травмирован, фото — Нацполиция

В пресс-службе полиции Хмельницкой области сообщили, что в результате аварии водитель и две пассажирки автомобиля, 1970 и 1966 года рождения, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще один 47-летний пассажир получил телесные повреждения. Его состояние удовлетворительное.


Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).

Смертельное ДТП в Хмельницкой области – три человека погибли, один травмирован, фото — ГСЧС

Источник: Ракурс


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