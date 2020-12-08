Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Статистика коронавірусу в Києві далека від позитивної — за минулу добу виявили 1 тис. 475 інфікованих.

Від COVID-19 померли 23 пацієнти, а загалом жертвами хвороби стали 1 тис. 464 мешканці столиці. З початку епідемії зафіксували вже 82 тис. 810 підтверджених випадків коронавірусу. Про це 8 грудня повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Вчора захворіли 833 жінки віком від 18 до 94 років та 563 чоловіка віком від 18 до 93 років. Також серед хворих — 40 дівчаток від одного до 17 років та 39 хлопчиків від 11 місяців до 17 років. Заразилися, зокрема, й 57 медиків.

Лікарі прийняли рішення про госпіталізацію 87 пацієнтів, а всі інші лікуються вдома. Подолали COVID-19 за минулу добу 557 людей, а загалом вже видужали 25 тис. 767 мешканців Києва.

За інформацією КМДА, 7 грудня найбільше випадків виявили в Деснянському районі — 248 хворих та в Дніпровському — 203 заражених. А в Дарницькому районі зафіксували 198 випадків.

Нагадаємо, станом на 8 грудня кількість тих, хто одужав за минулу добу, перевищила кількість нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. І МОЗ заявили, що за результатами доби зафіксовано 10 тис. 811 нових випадків коронавірусу, в той час, як одужали 12 тис. 860 хворих.