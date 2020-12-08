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Ракурс
Виталий Граждан обнаружил в своем кабинете скрытые камеры, фото: Виталий Граждан

Мэр от партии Медведчука нашел в кабинете скрытые камеры (ФОТО)

8 дек 2020, 12:50
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Виталий Граждан, новый мэр города Белгорода-Днестровский Одесской области, выдвинутый на выборах ОПЗЖ, нашел у себя в кабинете скрытые камеры видеонаблюдения.

Граждан сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его словам, скрытые камеры и медиа-сервер к ним были обнаружены во время установки охранной системы. Две камеры обнаружили в его кабинете, еще одну — в приемной.

Записывающие устройства были вмонтированы в датчики пожарной сигнализации, — отметил он.

После выявления этих скрытых камер была вызвана полиция.

Граждан отметил, что пока не известно — предназначались эти камеры для слежения лично за ним, или с их помощью прослушивали еще его предшественников.

У меня есть свои версии, мы уже ведем собственное расследование, — отметил он.

Виталий Граждан обнаружил в своем кабинете скрытые камеры, фото: Виталий Граждан

Виталий Граждан обнаружил в своем кабинете скрытые камеры, фото: Виталий Граждан

Виталий Граждан обнаружил в своем кабинете скрытые камеры, фото: Виталий Граждан


Виталий Граждан обнаружил в своем кабинете скрытые камеры, фото: Виталий Граждан

Напомним, журналист-расследователь проекта «Радио Свобода» «Схемы: коррупция в деталях» Михаил Ткач в августе заявил об обнаружении у себя дома признаков прослушивающего устройства.

Источник: Ракурс


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