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Ракурс
Затопленные улицы в Кирилловке. Фото: Фото mv.org.ua

Азовское море вышло из берегов в результате шторма — затоплены десятки баз отдыха (ВИДЕО)

8 дек 2020, 13:10
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Шторм на Азовском море привел к тому, что море вышло из берегов.

Уже несколько дней в регионе порывы восточного ветра достигают 25−30 м/с, а волны поднимаются до 2 м, накрывая берег. Из-за сложных погодных условий подтопило населенный пункт Кирилловка, пляжи и сооружения баз отдыха. Об этом 8 декабря сообщает Mv.org.ua.

Отмечается, что десятки баз отдыха, расположенных на Федотовой косе, стоят в воде. Затоплена также дорога, ведущая на остров Бирючий.

Между тем украинский Гидрометцентр сообщил, что в акватории Азовского моря 8 декабря ожидаются порывы ветра 25−30 м/с, а высота волн составит 15−20 дм. Из-за сложных погодных условий вероятное быстрое обледенение судов.


Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине на 8 декабря ожидается прохладная и преимущественно пасмурная, в некоторых регионах пройдут дожди. Температура воздуха днем прогреется до 5° тепла.

Источник: Ракурс


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