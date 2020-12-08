На небі можна буде побачити «вифлеємську зірку», фото: «Газета.Ру»

https://racurs.ua/ua/n147485-unikalne-astronomichne-yavysche-v-grudni-na-nebi-z-yavytsya-vyfleiemska-zirka-infografika.html

Ракурс

Унікальне астрономічне явище — «вифлеємську зірку», можна буде спостерігати на небі 21 грудня, в день зимового сонцестояння.

Цього дня планети-гіганти Юпітер та Сатурн на земному небі максимально наблизяться одна до одної й для спостерігача на Землі виглядатимуть яскравою «зіркою» або подвійною планетою, повідомляє видання Astronomy.

На земному небі 21 грудня Юпітер та Сатурн розділятимуть лише 0,1 градуса або одна п’ята ширини Місяця. Своє поступове зближення вони розпочали ще на початку літа.

Востаннє таке явище спостерігали у майже 800 років тому — у 1226 році. Ще один такий випадок буде у 2080 році.

Спостерігати «вифлеємську зірку» можна буде з будь-якої точки Землі.

Відомий німецький астроном Йоганнес Кеплер, першовідкривач законів руху планет, ще у 1614 році висловив припущення, що описана в Біблії «вифлеємська зірка», яка привела трьох мудреців до маленького Ісуса Христа, могла бути саме таким зближенням планет.

Нагадаємо, у 2019 році учені заявили про відкриття ще 20 супутників Сатурна.