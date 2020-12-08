Що українці шукали найчастіше у 2020 році в Google

Що українці шукали найчастіше у 2020 році за допомогою Google. Фото: senior.ua

https://racurs.ua/ua/n147484-scho-ukrayinci-shukaly-naychastishe-u-2020-roci-za-dopomogou-google.html

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Українські користувачі інтернету в 2020 році найчастіше шукали інформацію, пов’язану з коронавірусною хворобою COVID-19.

Найпопулярнішими запитами українців стали: «коронавірус рекомендації», «вибори у США», Google Classroom, «на урок», «холостячка», «свята 2020», «карантин в Україні» та Zoom. Про це стало відомо під час презентації Google Україна.

Щодо персон, то в 2020 році найчастіше українці цікавилися російським опозиціонером Олексієм Навальним, якого отруїли «Новичком». Також до десятки увійшли:

новобраний президент США Джо Байден;

самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко;

російський актор Михайло Єфремов;

лідер КНДР Кім Чен Ин;

російський футболіст Артем Дзюба;

президент США Дональд Трамп;

мер Харкова Геннадій Кернес;

російський репер Моргенштерн;

американська співачка Білі Айліш.

Також українці запитували інформацію про померлих знаменитостей — Бориса Клюєва, Кобі Браянта, Михайла Жванецького, Дієго Марадону та Шона Коннері.

Найбільше українці шукали інформацію про наступні товари: медична маска, iPhone 12, респіратор, антисептик, гліцерин, парацетамол, картини по номерах, кварцева лампа та кисневий концентратор.

На запитання «що таке.?» українців цікавила інформація про пандемію, коронавірус, локдаун, дефолт, карантин вихідного дня та надзвичайний стан. Також користувачі намагалися дізнатися як пошити маску, зробити антисептик, лікувати коронавірус, правильно носити маску, повернути нюх та видалити акаунт в Instagram.

«Фільмом року» за запитами користувачів з України стала стрічка «Зараження», серіалом — «Паперовий будинок», а «книгою року» — «Маленькі жінки» Луїзи Мей Олкотт.

Нагадаємо, 1 грудня компанія Google назвала найпопулярніші відео українського сегменту популярного відеосервісу YouTube. Більшість цих відео — кліпи російських виконавців.