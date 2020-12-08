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Ракурс
Что украинцы искали чаще всего в 2020 году с помощью Google. Фото:

Что украинцы искали чаще всего в 2020 году в Google

8 дек 2020, 14:31
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Украинские пользователи интернета в 2020 году чаще всего искали информацию, связанную с коронавирусной болезнью COVID-19.

Самыми популярными запросами украинцев стали: «коронавирус рекомендации», «выборы в США», Google Classroom, «на урок», «холостячка», «праздники 2020», «карантин в Украине» и Zoom. Об этом стало известно во время презентации Google Украина.

Что касается персон, то в 2020 году чаще всего украинцы интересовались российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого отравили «Новичком». Также в десятку вошли:

  • новоизбранный президент США Джо Байден;
  • самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко;
  • российский актер Михаил Ефремов;
  • лидер КНДР Ким Чен Ын;
  • российский футболист Артем Дзюба;
  • президент США Дональд Трамп;
  • мэр Харькова Геннадий Кернес;
  • русский рэпер Моргенштерн;
  • американская певица Билли Айлиш.

Также украинцы запрашивали информацию об умерших знаменитостях — Борисе Клюеве, Кобе Брайанте, Михаиле Жванецком, Диего Марадоне и Шоне Коннери.

Больше всего украинцы искали информацию о следующих товарах: медицинская маска, iPhone 12, респиратор, антисептик, глицерин, парацетамол, картины по номерам, кварцевая лампа и кислородный концентратор.

На вопрос «Что такое.?» украинцев интересовала информация о пандемии, коронавирусе, локдауне, дефолте, карантине выходного дня и чрезвычайном положении. Также пользователи пытались узнать, как пошить маску, сделать антисептик, лечить коронавирус, правильно носить маску, вернуть обоняние и удалить аккаунт в Instagram.


«Фильмом года» по запросам пользователей из Украины стала лента «Заражение», сериалом — «Бумажный дом», а «книгой года» — «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт.

Напомним, 1 декабря компания Google назвала самые популярные видео украинского сегмента популярного видеосервиса YouTube. Большинство этих видео —клипы российских исполнителей.

Источник: Ракурс


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