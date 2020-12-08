В Минобороны предложили должность своему критику

Минобороны предложило должность журналисту Юрию Бутусову, фото: «Укринформ»

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Министерство обороны Украины предложило должность известному украинскому журналисту Юрию Бутусову, одном из самых активных критиков ведомства.

Сообщение об этом опубликовано на официальной странице украинского оборонного ведомства в социальной сети Фейсбук.

Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональная внимание, — отмечают в Минобороны.

В ведомстве добавляют, что Бутусов мог бы, например, сосредоточиться на направлениях вооружения или логистики.

Для активного гражданина всегда есть возможность перехода от теории к практике, от позиции стороннего ментора к чиновнику, готовому на практике доказать стоимость своих знаний и слов, — подчеркивают в Минобороны.

Эту инициативу уже раскритиковали пользователи соцсетей, которые отмечают, что журналисту, таким образом, предлагают занять важный пост в ведомстве без конкурса.

Сам журналист на своей странице в социальной сети Фейсбук отметил, что вчера, 7 декабря, на заседании комитета Верховной Рады по обороне и безопасности в закрытом режиме заслушали полковника ГУР Минобороны, руководителя резонансной спецоперации по задержанию 28 российских наемников, в причастности к срыву которой Бутусов обвинял руководство государства.

По совпадению, министерство обороны мне предложило сегодня должность, — отметил Бутусов. — Надо же как все совпало.

Бутусов также пообещал ответить на это предложение Минобороны.