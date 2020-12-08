Учительница избила ученика на Львовщине. Фото: УП

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Избиение учительницей ученика во Львовской области попало на видео. Инцидент произошел в школе в селе Потелич Жовковского района.

Педагог несколько раз ударила ученика шестого класса, который грубо выругался. Во время перерыва между заместителем директора школы по воспитательной работе и учеником 6-А класса возник конфликт, во время которого учительница применила физическую силу — несколько раз ударила ладонью школьника по затылку. Об этом сообщила Жовковская районная государственная администрация в Facebook.

Все это ученики зафиксировали на смартфоны, а видео опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как педагог бьет и кричит на ребенка.

Полиция за фатом события начала расследование, а сотрудники ювенальной превенции совместно со следователями Жолковского отделения полиции проводят проверку.

А 8 декабря пресс-служба Львовской областной государственной администрации сообщила, что в Жовковском районном отделе образования создали спецкомиссию для установления обстоятельств инцидента. С педагогом, избившим ребенка, провели разговор, после которого учительница написала заявление об увольнении. Директору школы объявили предупреждение.

Напомним, в сентябре в Харьковской области учительница по истории ударила пятиклассницу книгой во время урока. Педагогу не понравилось, что та читает не учебник, однако не сделала замечание ребенку, а применила силу.