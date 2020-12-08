Ильхам Алиев, фото: Trend.az

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Ильхам Алиев, президент Азербайджана, в 2016 году предлагал Армении 5 млрд долларов за передачу оккупированного Нагорного Карабаха.

В интернете появилась запись разговора лидеров Армении и Беларуси на саммите ОДКБ, состоявшегося 14 октября 2016 года в Ереване, во время которой обсуждалась эта ситуация. В офисе бывшего президента Армении Сержа Саргсяна уже подтвердили подлинность этой записи, отмечают армянские СМИ.

Во время этого разговора президент Беларуси Александр Лукашенко и тогдашний президент Армении Серж Саргсян обсуждали будущее Нагорного Карабаха. Саргсян тогда заявлял, что не понимает, почему должен просто так отдать регион.

Как просто так? Он (Алиев — ред.) заплатит, он тебе предлагал на первом этапе 5 млрд, — заявил тогда Лукашенко.

В ответ на это Саргсян заявлял, что готов дать Алиеву 6 млрд долл., если Азербайджан откажется от претензий на свои территории, оккупированные Арменией.

Также Саргсян во время этого разговора заявлял, что не может отдать эти районы Азербайджану, поскольку в боях за эти территории погибли 5 тыс. военных.

Ну и что? У нас 30 млн погибли, но мы не воюем с немцами, — отреагировал на эти слова Саргсяна Лукашенко.



Напомним, в результате обострения боевых действий в Нагорном Карабахе осенью этого года была достигнута договоренность, согласно которой армянские войска покинут ряд оккупированных районов Азербайджана.