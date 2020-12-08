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В Индии назвали вероятную причину неизвестной болезни
В Индии назвали вероятную причину неизвестной болезниhttps://racurs.ua/n147480-v-indii-nazvali-veroyatnuu-prichinu-neizvestnoy-bolezni.htmlРакурс
В Индии из-за неизвестной болезни сотни человек попали в больницу, зафиксировали одну смерть. Предполагают, что пострадавшие могли отравиться органическими соединениями, которые входят в средства против насекомых.
В штате Андхра-Прадеш несколько сотен детей были госпитализированы с широким спектром симптомов: от головокружения и потери сознания до головной боли и рвоты. Тесты не показали наличие коронавируса у пациентов. Об этом сообщает Reuters.
По информации депутата парламента Индии Нарасимха Рао, вероятная причина ЧП — отравление органохлодирными соединениями. Об этом говорят правительственные эксперты. Эту же версию рассматривают среди других и в руководстве штата Андхра-Прадеш.
За последние сутки не поступало информации о новых случаях непонятной болезни, сообщила председатель здравоохранения штата Гита Прасадани.
Органохлориды запретили в большинстве стран после того, как исследования выявили их связь с онкологическими заболеваниями и другими негативными последствиями для здоровья. К тому же они сохраняются в окружающей среде в течение лет и откладываются в жировой ткани людей и животных.
Пока неясно, как органохлориды используют в Индии, но стало известно, что они входят в состав инсектицидов, используемых против москитов.
Даже при кратковременном контакте с организмом этот химикат вызывает судороги, головную боль, потерю сознания, тошноту, рвоту, тремор, мышечную слабость, головокружение и нечеткость речи.
Ранее «Ракурс» писал, что в Индии у больных, особенно детей, были внезапные приступы рвоты после того, как они пожаловались на резь в глазах. Некоторые из них потеряли сознание.
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