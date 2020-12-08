План выхода из конституционного кризиса презентовали в Раде, фото — Укринформ

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Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса зарегистрировала два законопроекта о предотвращении коррупции и выходе из конституционного кризиса.

Внесены изменения в закон «О предотвращении коррупции» по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции, а также в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу составления протокола об административных правонарушениях в отношении судей.

На брифинге в Раде нардеп из фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря рассказала, что в изменениях в закон «О предотвращении коррупции» вводится особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями и судьями Конституционного суда.

Новая редакция будет учитывать скандальное решение КСУ от 27 октября и позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

Также предполагается, что будет открыт круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных для выполнения функций государства или местного самоуправления.

Вторым стал проект закона о внесении изменений в КзАП по установлению особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 172−4 (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), 172−9 (непринятие мер по противодействию коррупции), 188−46 (невыполнение законных требований (предписаний) НАПК) и 212−15 в отношении судьи, судьи Конституционного суда

Предполагается, что составить административный протокол на судью может только председатель НАПК или его заместитель — с обязательным уведомлением об этом Высшего совета правосудия и председателя Конституционного суда. Протокол будет вручаться по почте с предоставлением судье возможности предоставить свои письменные замечания и возражения, или отказаться от его подписания с указанием соответствующих мотивов.

Совгиря убеждает, что такой порядок вручения протокола об административном правонарушении устраняет возможности любых злоупотреблений или давление на судью.

Ранее в НАПК сообщили, что профильный комитет Рады в компромиссном законопроекте о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование предложил недостаточно жесткое наказание.

Глава агентства Александр Новиков назвал максимальное наказание за ложь в декларации «санаторными условиями».

Напомним, что 27 октября Конституционный суд признал неконституционной ст. 366−1 Уголовного кодекса. Решение КСУ расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий НАПК для полной проверки и мониторинга образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

В КСУ заверили, что из этой нормы УК надо только убрать «умышленное недекларирование» и скорректировать полномочия НАПК. Судьи также заверили, что их решение не требовало закрытия реестра е-деклараций.

Президент подал в Раду закон, в котором предложил прекратить полномочия судей КСУ, признать его решение о декларировании «ничтожным». Впоследствии в парламенте разработали компромиссный вариант закона и приняли его 4 декабря.