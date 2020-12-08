Назвали ймовірну причину загадкової хвороби в Індії, фото — Reuters

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Ракурс

В Індії через невідому хворобу сотні людей потрапили в лікарню, зафіксували одну смерть. Ймовірно, що постраждалі могли отруїтися органічними сполуками, які входять до засобів проти комах.

У штаті Андхра-Прадеш кілька сотень дітей госпіталізували з широким спектром симптомів: від запаморочення й втрати свідомості до головного болю та блювоти. Тести не показали наявність коронавірусу в пацієнтів, повідомляє Reuters.

За інформацією депутата парламенту Індії Нарасімха Рао, найбільш ймовірно, що постраждалі отруїлися органохлодирними сполуками — про це говорять урядові експерти. Цю ж версію розглядають серед інших і в керівництві штату Андхра-Прадеш.

За останню добу не надходило інформації про нові випадки незрозумілої хвороби, повідомила голова охорони здоров’я штату Гіта Прасадані.

Органохлориди заборонили в більшості країн після того, як дослідження виявили їхній зв’язок з онкологічними захворюваннями та іншими негативними наслідками для здоров’я. До того ж вони зберігаються в довкіллі протягом років і відкладаються в жировій тканині людей і тварин.

Наразі незрозуміло, як саме органохлориди використовують в Індії, але стало відомо, що вони входять до складу інсектицидів, що використовують проти москітів.

Навіть при короткотривалому контакті з організмом цей хімікат викликає судоми, головний біль, втрату свідомості, нудоту, блювоту, тремор, м’язову слабкість, запаморочення, нечіткість мови, слиновиділення тощо.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав, що в Індії хворі люди, особливо діти, раптово почали блювати після того, як поскаржилися на те що в них сверблять очі. Деякі з них знепритомніли або перенесли низку нападів.