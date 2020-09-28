Журналиста Бутусова допросят по делу «вагнеровцев». Фото: newsua.one

https://racurs.ua/n144414-jurnalista-butusova-doprosyat-po-delu-o-zaderjanii-vagnerovcev-v-belarusi-dokument.html

Ракурс

Юрий Бутусов, украинский журналист, будет свидетельствовать по делу о спецопеарции с задержанием в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера».

Журналист уже получил вызов на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном разглашении государственной тайны. Следователи ждут его 29 сентября в 11.00. Об этом Бутусов сообщил на собственной странице в Facebook.

Судя по всему, цель — дать оценку материалам из уголовного дела по «вагнеровцам», которые опубликовали народные депутаты и Янина Соколова, — говорится в сообщении.

Бутусов сообщил, что предоставит следствию все ключевые факты, чтобы показания затем дали и «все реальные участники и свидетели совещания в ОП накануне провала операции». Бутусов заявил, что имеет в виду президента Владимира Зеленского, главу Офиса президента Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников и военнослужащих.

Напомним, ГБР вызвало на допрос ведущую Янину Соколову, ее допросят по делу о спецоперации по задержанию в Беларуси 28 членов ЧВК «Вагнера».