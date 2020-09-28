Журналіста Бутусова допитають у справі «вагнерівців». Фото: newsua.one

https://racurs.ua/ua/n144414-jurnalista-butusova-dopytaut-u-spravi-pro-zatrymannya-vagnerivciv-u-bilorusi-dokument.html

Ракурс

Юрій Бутусов, український журналіст, свідчитиме у справі про спецоперацію із затриманням у Білорусі бойовиків ПВК «Вагнера».

Журналіст вже отримав виклик на допит до Державного бюро розслідувань у справі про можливе розголошення державної таємниці. Слідчі чекають його 29 вересня на 11.00. Про це Бутусов повідомив на власній сторінці у Facebook.

Судячи з усього, мета — дати оцінку матеріалам з кримінальної справи по «вагнерівцям», які опублікували народні депутати і Яніна Соколова, — йдеться в повідомленні.

Бутусов повідомив, що надасть слідству всі ключові факти, щоб свідчення потім дали й «всі реальні учасники і свідки наради в ОП напередодні провалу операції». Бутусов заявив, що має на увазі президента Володимира Зеленського, голову Офісу президента Андрія Єрмака й інших високопосадовців та військовослужбовців.

Нагадаємо, ДБР викликало на допит ведучу Яніну Соколову, її допитають у справі про спецоперацію із затримання в Білорусі 28 членів ПВК «Вагнера».