На небе можно будет увидеть «вифлеемскую звезду», фото: «Газета.Ру»

https://racurs.ua/n147485-unikalnoe-astronomicheskoe-yavlenie-v-dekabre-na-nebe-poyavitsya-vifleemskaya-zvezda.html

Ракурс

Уникальное астрономическое явление — «вифлеемскую звезду», можно будет наблюдать на небе 21 декабря, в день зимнего солнцестояния.

В этот день планеты-гиганты Юпитер и Сатурн на земном небе максимально приблизятся друг к другу и для наблюдателя на Земле будут выглядеть яркой «звездой» или двойной планетой, сообщает издание Astronomy.

На земном небе 21 декабря Юпитер и Сатурн разделять лишь 0,1 градуса или одна пятая ширины Луны. Свое постепенное сближение они начали еще в начале лета.

Последний раз такое явление наблюдали почти 800 лет назад — в 1226 году. Еще один такой случай будет в 2080 году.

Наблюдать «вифлеемскую звезду» можно будет из любой точки Земли.

Известный немецкий астроном Иоганн Кеплер, первооткрыватель законов движения планет, еще в 1614 году высказал предположение, что описанная в Библии «вифлеемская звезда», которая привела волхвов к маленькому Иисусу Христу, могла быть именно таким сближением планет.

Напомним, в 2019 году ученые заявили об открытии еще 20 спутников Сатурна.