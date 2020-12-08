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Керувати Закарпаттям Зеленський призначив винороба, фото — ОП
Керувати Закарпаттям Зеленський призначив виноробаhttps://racurs.ua/ua/n147487-keruvaty-zakarpattyam-zelenskyy-pryznachyv-vynoroba.htmlРакурс
Керувати Закарпатською обласною адміністрацією президент України призначив винороба Анатолія Полоскова.
Володимир Зеленський підписав 7 грудня відповідний указ. Сьогодні президент вручив Полоскову службове посвідчення.
Полоскову 52 роки, він закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство». Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємництвом. З 2000 року був директором виноробної компанії «Шато Чизай».
Кабмін раніше погодив призначення Полоскова на посаду голови Закарпатської ОДА.
«Чизай» — найвідоміший виробник вина на Закарпатті. Полосков просував бренд і виступав за легалізацію приватних виноробів в регіоні, долучався до створення на Закарпатті туристичного продукту «Дорога вина та смаку».
Він народився в Архангельську (Росія), а з 1990 року жив на Закарпатті.
У 2019 році кандидатуру Полоскова в Офісі Президента уже розглядали на посаду голови Закарпатської ОДА, але тоді головою призначили Ігоря Бондаренка.
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